Dentro do Jogo – Ganhou aquele que soube buscar a vitória (Grenal 425)



Sim ganhou aquele que soube buscar a vitória. No Gre-Nal da retomada do campeonato gaúcho o Grêmio garantiu mais uma vitória em cima do seu rival Internacional e ganhou por méritos, pois soube buscar a vitória.

Como soube? Mesmo não jogando aquele bom futebol que já o vimos, o Grêmio soube jogar o clássico a partir do momento que consegue adiantar sua marcação pressionando e dificultando a saída de bola colorada, fazendo com que o rival errasse muitos passes e não conseguisse levar perigo para o goleiro Vanderlei.

A partir do ajuste em sua marcação o Grêmio cresce no jogo e dificulta a vida do Internacional. Exemplo disso foi a tentativa de trocas de passes entre Saravia, D’alessandro e Marcos Guilherme que sempre parava na marcação gremista.

O Grêmio poderia ter ido para o intervalo já com placar ao seu favor, mas Everton parou no arqueiro colorado Marcelo Lomba no pênalti sofrido por Kennamann, que alias foi bem marcado pelo árbitro Daniel Bins.

Na etapa final os colorados até mostraram uma reação, Boschilia cobrou falta e obrigou o goleiro gremista a fazer uma grande defesa. Mas só ficou no pareceu porque minutos depois Jean Pyerre contanto com a sorte e uma ajudinha do adversário bate a falta e abre o placar.

Depois de abrir o placar o Grêmio tratou de administrar a partida, o Inter até tentou pressionar nos minutos finais, mas ficou só na tentativa.

Ganhou aquele que soube se arrumar em campo a tempo, pressionar o adversário e fazer o gol, neste Gre-Nal quem soube foi o Grêmio.

Dentro do Jogo – Por Marieli Pessotto

Compartilhe isso: Twitter

Facebook