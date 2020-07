Morre motorista de carro envolvido em acidente na RSC-472 em Tenente Portela

Morreu na noite desta quarta-feira, 22 de julho, o condutor de um Fiat Uno que se envolveu num acidente de trânsito com um caminhão na rodovia Tenente Portela – Três Passos (RSC-472).

Airton Reichenbach, 79 anos, popular Katimbau, conduzia um Fiat Uno quando realizou uma manobra na pista e foi atingido por um caminhão carregado de suínos que trafegava pela rodovia. Com o impacto o carro de passeio foi arremessado para fora da pista onde parou com as rodas viradas para cima.

Os Bombeiros socorreram o condutor do carro e o encaminharam para o Hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

O Corpo está sendo encaminhado neste momento para a realização de necropsia e posteriormente será velado na Capela da Funerária Engler, em frente ao Hospital.

Amigos e conhecidos lamentam a morte de Katimbau, considerado um homem muito alegre, participativo e cheio de energia. Frequentava constantemente, antes do início da pandemia, os bailes de idosos que ocorriam pelo município.

