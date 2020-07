Laudo descarta óbito por COVID-19 de morador de Tenente Portela

No final da tarde da última segunda-feira, 20 de julho, morreu um paciente de 83 anos que estava internado na UTI COVID do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Os sintomas apresentados pelo paciente eram os mesmos provocados pelo novo coronavírus e por este motivo foi internado no referido setor, mas o laudo do exame realizado no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul descartou essa possibilidade.

A reportagem do site Portela Online apurou também junto a parentes e familiares que o paciente estava há mais de ano acamado.

Nenhum morador de Tenente Portela faleceu em decorrência de complicações provocadas pelo novo coronavírus. São 68 casos confirmados até o momento, mas a grande parte deles, ou seja, 56 pacientes, já se curaram da doença, restando 12 pessoas que permanecem em tratamento. Dois destes pacientes estão internados na enfermaria do Hospital Santo Antônio.

Não há registros de pacientes internados na UTI COVID do HSA.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook