Carro e caminhão se envolvem em acidente na RSC-472 entre Tenente Portela e Três Passos

Mais um acidente foi registrado na RSC-472 nesta quarta-feira, 22 de julho, desta vez entre Tenente Portela e Três Passos. Um Fiat Uno e um caminhão se envolveram numa colisão na localidade conhecida como Km-12.

Segundo o que foi apurado pelo site Portela Online, o motorista do carro ficou preso nas ferragens após o veículo capotar em decorrência do impacto com o caminhão. Ele também precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros e SAMU. Informações preliminares dão conta de que a vítima, Airton Reichebach, 79 anos, é morador do Distrito de Daltro Filho. Seu estado de saúde é grave.

A Polícia Rodoviária Estadual apura as causas do acidente.

Outro acidente registrado foi o tombamento de um Caminhão carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai que fugia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas no trajeto entre Tenente Portela e Palmitinho – clique aqui para ver e saber mais.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook