Carga de cigarros apreendidas na RSC-472 foi avaliada em mais de R$ 1 milhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 250 mil maços de cigarros contrabandeados no final da manhã desta quarta-feira, 22 de julho, na RSC-472, em Tenente Portela. Conforme a PRF, a carga foi avaliada em mais de Um Milhão de Reais.

Durante uma operação de combate à criminalidade, a PRF recebeu informação do serviço de inteligência sobre um caminhão VW 23.220 que ingressava no Rio Grande do Sul pela BR 386. Havia suspeita de que o veículo, que utilizava placas clonadas, estivesse sendo utilizado por uma organização criminosa.

Os policiais montaram uma barreira na BR 386, mas o motorista do caminhão, provavelmente avisado da barreira, desviou pela RSC-472. Já em Tenente Portela, uma equipe da PRF, o localizou. Quando o condutor percebeu a aproximação da viatura, aumentou a velocidade do caminhão e, após alguns minutos, saiu com o veículo da pista, possivelmente na intenção de desembarcar e fugir correndo em direção ao mato.

No entanto, devido à alta velocidade, o caminhão tombou e o fugitivo acabou preso às ferragens. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital para atendimento médico.

Conforme a PRF, o caminhão estava com as placas clonadas e carregado com milhares de maços de cigarro. Os pacotes de cigarros ficaram espalhados nas proximidades do local do acidente, bem como no compartimento de carga.

O contrabandista foi socorrido e encaminhado sob custódia ao hospital. O veículo e os cigarros foram apreendidos e apresentados à Polícia Federal de Santo Ângelo.

