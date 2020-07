Caminhão com cigarros contrabandeados tomba na RSC472

Um caminhão carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai que era perseguido pela Polícia Rodoviária Federal tombou no final da manhã desta quarta-feira, na RSC472 entre Tenente Portela e Palmitinho.

O acidente ocorreu no Lajeado Filisbino por volta das 11h30 após o motorista perder o controle do veículo e tombar às margens da rodovia.

O condutor do caminhão ficou preso nas ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Três Passos e pelo SAMU de Tenente Portela. Ele foi levado ao hospital em estado grave.

Participaram da ocorrência a Brigada Militar, Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal.

Carga foi avaliada em mais de R$ 1 milhão de reais – clique aqui para saber mais

Compartilhe isso: Twitter

Facebook