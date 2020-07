Na manhã desta terça-feira, 21 de julho, um veículo Ford/Focus, emplacado em Miraguaí foi encontrado capotado as margens da ERS 330 entre Miraguaí e Redentora.

O veículo saiu da pista no lado direito da rodovia no sentido Miraguaí/Redentora e seu condutor não encontrava-se no local.

As causas do acidente são desconhecidas.

Fonte: Portal Observador Regional de Miraguaí

