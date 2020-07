Três Passos implanta Programa de Visitas Domiciliares para verificar se pacientes estão cumprindo o isolamento

Na primeira semana foram feitas 113 averiguações, sendo que em 13 delas os agentes civis não encontraram os pacientes no domicílio.

As iniciativas de combate ao coronavírus em Três Passos foram incrementadas com uma nova ação: as visitas domiciliares aos pacientes orientados ao isolamento. O trabalho envolve a Unidade Sentinela e a Ouvidoria Municipal e é executado pelos Agentes Civis de Enfrentamento à Covid-19 (ACEC).

O foco é monitorar presencialmente as pessoas que testaram positivo ou que se encontram em quarentena aguardando o prazo para a realização do teste. Iniciada no último dia 9, a atividade resultou em 113 visitas, até o momento. Levando em consideração, por exemplo, as 579 pessoas que estavam isoladas na última quinta-feira, 16, este número representou praticamente 20% deste universo.

A relação das visitas é definida por amostragem pela Unidade Sentinela que leva também em consideração denúncias de possíveis transgressões das medidas de isolamento.

Os agentes seguem à risca todos os protocolos para evitar o contágio. Sempre que possível, é feito uma pesquisa rápida para constatar as condições de saúde do indivíduo, entre outras questões. É oportunizada a avaliação do trabalho da Unidade Sentinela. Uma nota é atribuída e a média final neste primeiro levantamento ficou em 9,3.

Os dados desta primeira semana, apontaram que em 88 das 113 visitas o paciente estava no domicílio. Nas demais 25, em 12 não foi possível identificar a presença por que o endereço não foi localizado ou então não era procedente. Em outras 13, o paciente não estava em casa no momento. Para estes casos foi emitida uma notificação, que reitera de que o descumprimento da determinação pode acarretar em ações na esfera criminal, conforme prevê o Código Penal. A maioria destes 13 indivíduos justificou a ausência em contato posterior com a Ouvidoria ou com a Sentinela.

Este programa, inédito na região, terá continuidade. Todas as pessoas que são orientadas ao isolamento pela Unidade Sentinela, além da notificação preliminar, são alertadas de que poderão receber a visita dos agentes para conferir se o isolamento está sendo cumprido efetivamente.

