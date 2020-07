Tenente Portela – Falece paciente de 83 anos internado na ala COVID do HSA

No final da tarde desta segunda-feira, 20 de julho, morreu um paciente de 83 anos que estava internado na UTI COVID do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. O falecimento ocorreu às 18h e o seu sepultamento foi realizado nesta terça-feira às 8h da manhã sem a realização do velório em decorrência de cumprimento dos protocolos.

De acordo com a Secretária de Saúde do município, Michele Vargas, o referido paciente estava internado em um leito extra da ala COVID e ainda não teve o resultado do exame confirmado pelo Laboratório Central do Rio Grande do Sul. O que deve ocorrer nas próximas horas.

Tenente Portela tem 67 casos confirmados de COVID-19, sendo que 56 já se curaram. Onze pessoas permanecem tratando a doença.

Caso seja confirmado pelo LACEN este será o primeiro óbito provocado pelo Coronavírus em Tenente Portela.

