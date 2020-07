Presidente do Sicredi é reeleito no Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito Representante do Sicredi foi reeleito após reuniões e Assembleia Geral da entidade que, neste ano, aconteceram virtualmente

O presidente da SicrediPar e da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Alfonso Dasenbrock, foi reeleito como membro do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (World Council of Credit Unions – Woccu, no original em inglês). A votação, que ocorreu durante a Assembleia Geral do Woccu, realizada de forma virtual nesta segunda-feira, 20, definiu a composição do Conselho até o ano de 2022.

Manfred Alfonso Dasenbrock representa o Sicredi no Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito desde 2009, já tendo atuado também como diretor, secretário-geral das entidades e tesoureiro. “É uma grande honra e responsabilidade representar, não só o Sicredi, mas o cooperativismo de crédito brasileiro e sul-americano no Conselho. A intercooperação entre os diferentes países que estão representados na entidade nos traz ganhos muito importantes no sentido de podermos levar práticas e discussões globais para a nossa atuação local. Além disso, a unicidade gerada pela representatividade do Woccu permite que o segmento siga beneficiando cada vez mais pessoas ao redor do mundo e fazer parte desse movimento é algo que nos motiva e enche de orgulho”, declara.

O objetivo do Woccu é atuar para promover o desenvolvimento sustentável das cooperativas de crédito no mundo, por meio de programas de assistência técnica para fortalecer o seu desempenho financeiro e alcance. De acordo com os dados estatísticos compilados pelo conselho em 2018 (últimos dados consolidados), há 85,4 mil cooperativas financeiras presentes em 118 países, de seis continentes, totalizando 274,2 milhões de associados.

