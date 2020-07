“Dentro do Jogo” novo espaço esportivo no Portela Online



“Lugar de mulher é onde ela quiser. Inclusive no meio esportivo”. (Frase do movimento de jornalistas esportivas)

Antes de iniciar minha apresentação exponho a frase acima, colocando que nós mulheres podemos estar em qualquer lugar, inclusive no meio esportivo onde ainda não somos bem vistas.

Sou Marieli Luzia dos Santos Pessotto [foto abaixo], natural de Tenente Portela/RS, formada em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria- UFSM, campus de Frederico Westphalen.

Desde criança sempre me interessei em assistir uma partida de futebol, eventos esportivos como a Copa do Mundo e Olimpíadas, com o tempo comecei a entrar mais fundo neste meio, lendo artigos e reportagens sobre este tema. Foi este meu entusiasmo pelo mundo esportivo, especialmente o futebolístico que me levou a cursar a faculdade de jornalismo.

Neste espaço dentro do site Portela Online chamado “Dentro do jogo”, irei expor minha opinião sobre diversos assuntos esportivos, especialmente os jogos locais, da dupla Gre-Nal, Seleção Brasileira e outros jogos que nos chamem atenção.

Sempre buscarei a imparcialidade nos assuntos discutidos e ouvirei as sugestões deixadas por nossos leitores nos comentários de cada postagem.

Nos veremos com regularidade aqui no nosso espaço no site Portela Online.

Até breve.

