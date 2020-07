Conselho Regional de Enfermagem doa máscaras ao Hospital Santo Antônio

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren-RS) segue om a entrega de equipamentos de proteção individual (EPIs) para profissionais da categoria em todo o Estado. Nesta segunda-feira, 20 de julho, a autarquia realizou a doação de 240 máscaras ao Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela.

A medida visa colaborar com a proteção de profissionais da Enfermagem no combate ao novo Coronavírus (Covid19). “Estamos preocupados com o avanço da pandemia e essa nossa ação é um gesto para contribuir com a proteção de colegas”, afirma o presidente do Coren-RS, Daniel Menezes de Souza, que está efetuando as entregas.

O repasse de EPIs continuará nos próximos dias. Recebem o material hospitais que estão no mapa de leitos Covid do Governo do Estado.

Fonte: Setor de Comunicação e Eventos – Coren-RS

Jornalista Ronan Dannenberg

DRT 13.181

