Secretaria de Assistência Social de Miraguaí é fechada após servidor testar positivo para COVID-19

Após um servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social de Miraguaí testar positivo para o novo coronavírus uma das providêcias adotadas foi a suspensão das atividades nesta segunda-feira, 20 de julho.

De acordo com o comunicado da pasta as atividades devem retornar no dia 23 após ser realizado a higienização do local.

Este é o segundo caso entre servidores do município. Ao todo Miraguaí registra 12 casos de COVID-19.

