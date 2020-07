Adrana da Silva de Barra do Guarita extraviou documentos pessoais em Tenente Portela no último sábado, dia 18 de julho. Foi perdido documentos de sua moto e a carteira de habilitação entre a Praça da Índio e a Praça do Centro Cultural.

Quem encontrar pode entrar em contato pelos fones (55) 999904272 ou (55) 996638594.

