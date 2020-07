PRF apreende carreta com uma tonelada de maconha na BR-386, em Seberi

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que transportava aproximadamente uma tonelada de maconha em uma carreta carregada com soja, na tarde deste domingo, 19 de julho, na BR 386 em Seberi.

Durante ação de combate à criminalidade, os policiais receberam informação do serviço de inteligência da PRF e abordaram uma carreta Scania com placas do Paraná, que estava carregada com soja.

Ao vistoriarem a carga, os agentes federais encontraram 61 fardos de maconha escondidos em meio aos grãos. A pesagem preliminar totalizou cerca de uma tonelada.

O motorista do veículo, que já possui antecedentes por tráfico, disse que havia pego o entorpecente no Paraná e levaria até a cidade de Portão/RS.

O traficante foi preso e encaminhado para registro do flagrante na Polícia Judiciária, com a droga e o veículo.

