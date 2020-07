Sirenaço e carro de som marcam o início do toque de recolher em Campo Novo

O município de Campo Novo passou a adotar medidas mais restritivas no combate à Covid-19 que teve início nessa sexta-feira, 17 de julho.

Uma delas é o toque de recolher, das 22h às 5h. Para marcar o início, foi feito um sirenaço pelas principais ruas da cidade, com viaturas da Brigada Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar e Secretaria Municipal da Saúde, com apoio da equipe de Fiscalização Municipal.

Um carro de som também reproduziu mensagem de sensibilização à comunidade, explicando os motivos pelos quais o município está buscando adotar novas medidas para conter a disseminação do coronavírus.

Durante toda a sexta-feira, a prefeitura esteve empenhada em divulgar as novas medidas, que foram estabelecidas através de decreto do poder executivo.

Conforme determinação do Ministério Público (MP), praças, quadras de esporte, estádio e demais áreas públicas que possam ter acesso de pessoas, foram isoladas de modo a evitar a aglomeração de pessoas. Servidores do município adotaram medidas para sinalizar esses locais (fotos abaixo).

Situação da pandemia em Campo Novo

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Campo Novo, no dia 15 de julho, dos 11 casos confirmados no município desde o início da pandemia, quatro já são considerados recuperados e sete ainda estão ativos, em acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde. Um paciente está hospitalizado.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde, as idades dos pacientes variam de 3 a 55 anos de idade. O quadro de saúde do paciente hospitalizado não foi divulgado.

48 testes realizados pelo município desde o início da pandemia, foram considerados negativos e descartados.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook