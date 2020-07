Acidente mata Tenente da Reserva da Brigada Militar de Três Passos

Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e um caminhão, acabou vitimando o morador de Três Passos, Altair Sabino da Silva, de 60 anos de idade.

A colisão aconteceu na noite de sexta-feira, 17 de julho, por volta das 19h45min, em trecho da BR 282, em Xaxim (SC).

Sabino conduzia um veículo GM Onix, quando acabou colidindo frontalmente em um caminhão VW, conduzido por um jovem de 20 anos, que nada sofreu.

A vítima ficou presa às ferragens. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

Altair Sabino da Silva residia com sua família em Três Passos. Ele era 1º tenente da reserva remunerada da Brigada Militar, tendo exercido por muitos anos as suas funções, no âmbito do 7º BPM. O batalhão regional divulgou nota de pesar, solidarizando-se com os familiares e amigos, pelo trágico acontecimento.

NOTA DE PESAR

É com profundo pesar que o 7°BPM comunica o trágico falecimento do 1° Tenente da Reserva Remunerada Altair Sabino da Silva, ocorrido na noite passada na cidade de Xaxim/SC. O 1° Tenente Sabino incluiu na Brigada Militar na data de 22/10/1983, e exerceu por muitos anos suas funções junto ao 7° BPM em Três Passos. A Brigada Militar se compadece com os familiares e agradece os relevantes serviços prestados para a comunidade gaúcha.

Comunicação Social -7°BPM

