Mapa preliminar aponta 90% das regiões com bandeira vermelha no RS

Na 11ª rodada do distanciamento controlado, 90% das regiões do Rio Grande do Sul ficaram com a bandeira vermelha (risco alto), de acordo com o mapa preliminar divulgado pelo governo estadual, nesta sexta-feira (17). Das 20 regiões, apenas Pelotas e Bagé foram classificadas com bandeira laranja (risco médio).

Prefeituras e associações municipais têm até as 6h de domingo (19) para contestar os dados. O mapa, após confirmado, na segunda (20), será válido entre os dias 21 e 27 de julho. Na 10ª rodada, 10 regiões ficaram na bandeira vermelha e 10 na laranja.

De acordo como governo, apenas a região de Pelotas apresentou melhora nos indicadores para ter regressão na bandeira, passando de vermelha para a laranja. Bagé foi a única que permaneceu no mesmo nível, com cor laranja.

Nove regiões apresentaram piora nos indicadores com relação à semana anterior. Cruz Alta, Erechim, Lajeado, Ijuí, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo ngelo e Uruguaiana saíram da bandeira laranja para a vermelha, juntando-se a Porto Alegre, Canoas, Cachoeira do Sul, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Taquara, que já estavam com risco alto.

Entenda como funciona o distanciamento controlado

Com isso, 469 municípios estão classificados em bandeira vermelha, somando 10.273.823 habitantes, cerca de 91% da população gaúcha (11.329.605 habitantes).

Deste total, 270 cidades, cerca de 1.735.262 habitantes (15,3% da população), podem adotar protocolos a bandeira laranja, já que não tiveram mortes ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias, desde que a prefeitura crie um regulamento local.

Bandeira vermelha

Porto Alegre

Canoas

Novo Hamburgo

Capão da Canoa

Palmeira das Missões

Taquara

Santo Ângelo

Cruz Alta

Santa Rosa

Erechim

Passo Fundo

Caxias do Sul

Cachoeira do Sul

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Lajeado

Ijuí

Uruguaiana

Bandeira laranja

Pelotas

Bagé

