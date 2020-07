Detran RS cria escola de trânsito online e oferece cursos gratuitos

O Detran RS lançou nesta semana a Escola Pública de Trânsito Online, com cursos gratuitos para o público em geral. O primeiro curso será Educação e Cidadania no Trânsito (20 horas), e tem como finalidade proporcionar a reflexão sobre a participação no trânsito.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da escola. O interessado escolhe o curso no menu “Nossos cursos” e clica em “Quero me inscrever” e o site levará para a página do Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde o login é feito.

Além dos cursos, o site dá livre acesso ao conteúdo do material Ensino sem Distância, que tem como público-alvo os instrutores de trânsito e diretores de ensino dos CFCs. Nesta área é possível encontrar orientações sobre o que é ensino remoto, quais são seus fundamentos, requisitos e propósitos. O material está disponível no menu “Interatividade/EscolaFlix”.

A Escola Online oferece também material interativo, com conteúdo e subsídios pedagógicos em diversos formatos. O Dropescola conta com vídeos com objetivo de oportunizar discussão sobre trânsito e disseminar conhecimento para a população em geral.

O Escolacast será composto de podcasts com a participação de convidados e especialistas com o intuito de disseminar o novo paradigma de cidade para as pessoas. O Escolaflix será um espaço de minicursos livres, seminários gravados e vídeos com conteúdo já abordados nos cursos online e nos demais espaços da interatividade. As inscrições são realizadas no site.

Fonte: G1 – RS

