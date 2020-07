Suspeita de Covid-19 em padres portelenses suspendem missas na Igreja Matriz

A igreja católica de Tenente Portela, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, suspendeu as suas atividades após dois de seus três padres apresentarem sintomas suspeitos de COVID-19. Por conta disso as missas também foram suspensas e todas as atividades tem previsão de retorno somente a partir do dia 27 de julho.

Diante da situação os padres receberam orientação médica para permanecer em isolamento domiciliar, mas as atividades e celebrações nas comunidades serão mantidas, sendo estas coordenadas pelos ministros e dirigentes de cada localidade, conforme protocolos de segurança.

O site Portela Online entrou em contato com um dos colaboradores da igreja na tentativa de saber se um destes padres seria o pároco Guido Taffarel, pertencente ao grupo de risco, entretanto a resposta foi que não havia autorização para divulgar tal informação.

A Paróquia divulgou em sua página oficial na rede social um aviso que você pode ler na íntegra mais abaixo.

Havendo suspeita da doença covid-19 ter sido contraída pelos padres, seguindo a orientação médica, os padres permanecerão em isolamento domiciliar total. Por tanto todas as Missas agendadas ficam suspensas até o dia de 27 de julho.

Nas comunidades pode haver normalmente as Celebrações rezadas por ministros ou dirigentes de cultos observando com responsabilidade as normas sanitárias, ou seja, uso obrigatório de máscara e álcool em gel e igrejas arejadas.

Também o atendimento na secretaria paroquial fica suspenso.

Permaneçamos unidos em oração, confiantes na graça de Deus e na proteção de Nossa Senhora Aparecida.”

