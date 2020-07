Dezesseis dias depois da morte do filho, mãe também é vitima do Covid-19 em Três Passos

A Prefeitura Municipal de Três Passos informa o sétimo óbito do Município. Trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 83 anos, que foi testada positivo para Covid-19 no dia 28 de junho, pela Unidade Sentinela, sendo encaminhada para o Hospital de Caridade onde ficou internada.

No dia 30 de junho, ela foi removida para a UTI, mesmo dia em que o filho veio a óbito também em decorrência da doença. Já na madrugada do dia 05 de julho, a aposentada foi transferida pela família para o Hospital Divina Providência de Porto Alegre.

A paciente, que tinha comorbidades, veio a óbito neste dia 14 de julho, às 13h26min, com atos fúnebres realizados na cidade de Glorinha.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Três Passos

