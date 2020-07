Defesa Civil do RS alerta para chances de enchente em 17 cidades

A Defesa Civil do RS emitiu alerta para possibilidade de inundação em 17 gaúchas a partir de quinta-feira (16), com o retorno das chuvas previsto para o estado. Na semana passada, municípios enfrentaram enchentes após passagem de um ciclone extratropical, com danos e moradores que precisaram sair de casa.

Conforme o órgão, o alerta tem como base o risco hidrológico, ou seja, inundações, nas bacias dos rio Gravataí, Sinos, Caí e Taquari, e é vigente por 48 horas.

As cidades são:

Alvorada

Cachoeirinha

Campo Bom

Canoas

Gravataí

Novo Hamburgo

Porto Alegre

São Leopoldo

Sapucaia do Sul

São Sebastião do Caí

Montenegro

Lajeado

Santa Tereza

Roca Sales

Estrela

Muçum

Encantado

Como explica a Defesa Civil, os maiores acumulados devem se encontrar na metade norte do RS, onde o solo já está saturado e os rios acima da normalidade em função das chuvas dos últimos dias.

A maior parte da chuva deve virar escoamento superficial, contribuindo para a elevação dos rios. Córregos, arroios e rios também devem ter inundação.

Em Porto Alegre, a Defesa Civil municipal também mantém alerta de inundação para a região das ilhas, até às 18h de sábado (18).

A previsão de chuvas, mesmo que moderadas (30mm a 60mm), no Norte do estado, podem impactar na vazão do Lago Guaíba.



