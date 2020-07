Com mais 41 mortes registradas em 24h, RS tem 1,1 mil óbitos e 42,2 mil casos de coronavírus



A Secretaria Estadual da Saúde confirmou, nesta quarta-feira, 15 de julho, mais 41 mortes e 1.321 casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Com isso, o estado chega a 1.101 óbitos e 42.239 pessoas infectadas pelo coronavírus.

Já o total de recuperados é 84% dos casos, cerca de 35.388 pessoas não apresentam sintomas há mais de 14 dias. A taxa de letalidade é de 2,6%. Até às 15h31 desta quarta, 5.750 pacientes estão em acompanhamento no RS.

Segundo a média móvel, o estado apresenta um aumento de 100% no número de mortes por Covid-19 comparado com os óbitos registrados nos últimos 14 dias, no levantamento divulgado na terça (14).

A atualização do boletim da secretaria estadual teve ainda 75 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado, mas não foi informado de quais cidades.

