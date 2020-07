Servidora faz apelo para reabertura das agências do INSS de Três Passos

O apelo da assistente social da Prefeitura de Três Passos, Cassiane Franck, repercutiu no país, nesta segunda-feira, dia 13 de julho, quando o Jornal do Almoço veiculou reportagem em que ela pede a reabertura das agências do INSS.

Ela ressaltou a dificuldade que os profissionais da Assistência Social e da Saúde estão encontrando com o fechamento das agências do INSS, que deixou a população toda desassistida. “Venho aqui fazer um apelo para que por favor reabram as agências amanhã, não em 03 de agosto”, conclamou a assistente social, explicando que muitos pobres e trabalhadores estão sem receber o benefício, pois não tem acesso aos meios digitais ou não conseguem navegar no sistema.

Atuando na linha de frente de combate a pandemia, ela ponderou que os profissionais da assistência estão sobrecarregados pelos serviços que deveriam estar sendo realizados pelo INSS. “Estamos deixando de fazer o nosso trabalho para auxiliar a população que está desesperada por atendimento das agências”, frisou.

As agências do INSS deveriam ter reabrindo em Março, mas o governo adiou para 3 de agosto o retorno do atendimento que continua apenas pela internet.

Recomende o Grupo de Notícia do site Portela Online para os teus amigos e parentes para que fiquem por dentro das notícias do portal. Link para entrar https://chat.whatsapp.com/JOAH3jDCtQ9KJnLSgaO4Fu

Compartilhe isso: Twitter

Facebook