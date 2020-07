FGF confirma Gre-Nal da volta do Gauchão no dia 22 de julho



A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou nesta terça-feira, 14 de julho, que o Gre-Nal de retorno do Gauchão 2020 será realizado na próxima quarta-feira, dia 22, às 21h30min, no Estádio Beira-Rio, sem presença de público.

Antes marcado para o dia 23, o clássico foi antecipado para a quarta-feira e teve sua realização confirmada em Porto Alegre, que segue eAs atividades em grupo das equipes começaram nesta terça, também marcada pelo recorde de óbitos pela Covid-19 no Estado, com 65 vítimas fatais nas últimas 24 horas.m bandeira vermelha no modelo de Distanciamento Controlado do governo estadual. Embora confirmado pela FGF na Capital, o jogo ainda precisa de liberação da prefeitura. Na manhã desta quarta-feira, o prefeito Nelson Marchezan Júnior se reunirá com o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus e debaterá sobre a liberação de jogos na cidade.

Paralisado desde o dia 15 de março, o Gauchão teve seu retorno anunciado na última quinta-feira, após reunião entre o presidente da FGF, Luciano Hocsman, e o governador Eduardo Leite, que autorizou a volta da competição e liberou treinamentos coletivos, mediante cumprimentos dos protocolos.

Fonte: Correio do Povo

