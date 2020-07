Criança de bicicleta é atropelada em faixa de segurança em Tenente Portela

Uma menina de 9 anos que andava de bicicleta pela avenida Santa Rosa, esquina com rua Irapua, no centro de Tenente Portela, foi atropelada no início da tarde desta quarta-feira, 15 de julho.

O atropelamento ocorreu às 13h20 e envolveu um Gol, placas de Tenente Portela e a já referida bicicleta de cor rosa. A ciclista estava no sentido bairro para o centro quando, aparentemente, atingiu a lateral esquerda do veículo, o que foi possível se observar pelo para-choque danificado do veículo e por um vídeo ao qual o site Portela Online teve acesso com exclusividade e que será exibido em breve no portal.

A menina foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hopistal Santo Antônio. Ela reclamava de fortes dores nos dedos, mas passa bem.

