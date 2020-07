Após observação no HSA, ciclista é liberada e vai pra casa

Felizmente ficou no susto e nos esfolões a menina ciclista de 9 anos atropelada por um carro na tarde desta quarta-feira, 15 de julho, no centro de Tenente Portela.

Segundo Debóra, mãe da estudante, ela estava indo até a casa de uma professora realizar um reforço escolar quando ocorreu o acidente, por volta das 13h20, na esquina da Rua Irapua com a Avenida Santa Rosa, junto a Escola Ayrton Senna.

Débora entrou em contato com o site com o objetivo de externar seu agradecimento a todos que naquele momento auxiliaram a sua filha: “Agradeço de coração a todos que ali estiveram e ajudaram ela”, comenta através de mensagem de Whatsapp . Débora revela que a menina sofreu alguns arranhões nas mãos e no abdome, porém já está em casa e passa bem.

O motorista do carro, um Gol placas de Tenente Portela, parou imediatamente após o acidente e permaneceu no local prestando auxílio, porém muito nervoso com toda a situação que se apresentava.

SAMU e Brigada Militar atenderam a ocorrência .

