A partir da meia noite desta terça-feira, 14 de julho, até a próxima segunda-feira, 20, o município de Tenente Portela deverá adotar o Modelo de Distanciamento Controlado de Bandeira Vermelha (risco alto) para a Covid-19.

A confirmação ocorreu no final da tarde desta segunda-feira através de live realizada pelo Governador Eduardo Leite. O Município de Tenente Portela, à exemplo das últimas semanas, entrou com recurso, para tentar manter os modelos aplicados à Bandeira Laranja (risco médio), porém, desta vez, o Comitê de Crise do Estado acabou não aceitando o recurso, confirmando a bandeira Vermelha para esta semana. O fato de o recurso não ter sido aceito se deve à primeira internação em UTI de um paciente com Covid-19 de Tenente Portela.

Modelo de Distanciamento Controlado da Bandeira Vermelha deverá ser adotado entre 14 e 20 de julho.

Veja a cartilha completa do Modelo de Distanciamento Controlado que contém os protocolos e obrigações para o distanciamento controlado em Tenente Portela.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook