Mulher de 77 anos é a sexta vítima do coronavírus em Três Passos

No início da tarde desta segunda-feira, dia 13 de julho, foi registrado o sexto óbito no município de Três Passos. Com pesar, a Prefeitura informa que se trata de uma paciente, do sexo feminino, de 77 anos, que apresentava comorbidade.

A paciente recebeu os primeiros atendimentos da Unidade Sentinela, vindo a realizar o teste rápido no dia 27 de junho, que confirmou a infecção pelo novo coronavírus.

Já no dia 28, com saturação baixa, hipertermia e apresentando sintomas respiratórios, a paciente internou na Ala Covid do Hospital de Caridade. A transferência para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocorreu no dia 05 de julho, vindo a falecer às 12h15min desta segunda-feira.

Todas as medidas e ações adotadas pela Administração Municipal, seguindo determinações do Governo Estadual, assim como embasadas em dados técnicos, estudos científicos e orientações de órgãos de Saúde, tem o objetivo de frear a disseminação da Covid-19 no município, colocando a vida das pessoas em primeiro lugar.

Desde o início da pandemia, informou o prefeito Municipal, José Carlos Amaral, a Administração Municipal juntamente com outros órgãos e entidades do município tem se dedicado intensamente no enfrentamento da pandemia. “Registramos mais uma perda lamentável, o que reforça a convicção da importância de continuarmos com os cuidados para evitar a contaminação”, disse ele, acrescentando que “ são medidas tão necessárias para salvar e proteger vidas”, frisou.

Fonte: ASCOM

Compartilhe isso: Twitter

Facebook