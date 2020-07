Fiscais da prefeitura de Passo Fundo flagram duas festas com aglomerações

Uma força-tarefa da prefeitura de Passo Fundo, na Região Norte do RS, flagrou duas festas com aglomeração de dezenas de pessoas na madrugada de domingo, 12 de julho.

Uma das festas era de um casamento e reunia cerca de 70 pessoas em um restaurante na margem da rodovia RS 153, na entrada do Bairro Nossa Senhora Aparecida.

O dono do estabelecimento foi multado em R$ 1,8 mil, e o local foi interditado. As pessoas foram convidadas a se retirarem. Os nomes dos noivos não foram divulgados pelos fiscais.

A outra festa era realizada em um galpão, no bairro Bom Recreio. Cerca de 130 pessoas participavam do evento e algumas, cujo número não foi informado pela prefeitura, foi multada por não usarem máscaras. O valor da multa é R$ 180.

O dono do local fugiu. A Brigada Militar e a Guarda Municipal acompanhavam a fiscalização. Quatro veículos foram apreendidos, uma moto e 3 carros.

Passo Fundo é o segundo município do RS com mais infectados por coronavírus (2.354) e também de óbitos (50), conforme a Secretaria de Saúde do RS.

Fonte: G1 – RS

