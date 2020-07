Secretária de Finanças de Esperança do Sul é mais uma vítima do COVID-19



O município de Esperança do Sul confirmou neste domingo, 12 de julho, a morte da Secretária de Finanças do município, Nair Cristina Vivian aos 52 anos. Ela estava internada no Hospital de Caridade de Três Passos desde o dia 25 de junho com suspeitas de ter contraído a COVID-19 o que foi confirmado pelo Laboratório Central do Rio Grande do Sul.

O último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura aponta 47 casos confirmados em Esperança do Sul e a secretária sendo o terceiro óbito no município.

A prefeitura decretou luto oficial no município por 3 dias.

