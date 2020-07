Vida que se renova – Rabiscos do Silêncio

A vida merece ser vivida com práticas que sustentem e deem credibilidade aos caminhos da existência. Todos nós possuímos a força do impulso que faz ver, sentir e interpretar os fatos nos acontecimentos presentes no cotidiano. A vida merece ser vivida com práticas que sustentem e deem credibilidade aos caminhos da existência. Todos nós possuímos a força do impulso que faz ver, sentir e interpretar os fatos nos acontecimentos presentes no cotidiano.

Neste sentido a vida se faz vitória quando deixamos de produzir derrotas aos nossos sentimentos. Essas derrotas estão associadas às razões do não saber cultivar: perdão, amor e compreensão, isso mata o potencial em não aceitar as pessoas como elas são, com seus erros e acertos. Nossos sentimentos muitas vezes precisam ser desbloqueados para que o outro seja visto com alegria de vitórias da vida.

Quando soubermos ver a dimensão da vida com acolhida na representação de renovação em inserir sentimentos vitoriosos nas outras pessoas, sentiremos um profundo bem estar motivacional que fará produzir pensamentos sadios e verdadeiros, sem ficarmos na inércia, com desiquilíbrio emocional no bloqueio por não saber aceitar as pessoas como são e enviamos sentimentos derrotistas ao nosso coração que ficará exprimido com peso em seus descompassos.

Os sentimentos precisam ser diariamente reciclados pela consciência, para não sobrecarregar o coração com a superficialidade da vida. Renovando os pensamentos, dando as boas vindas ao novo dia que amanhece com a oportunidade de estamos inseridos na vida e na dimensão do universo, sem contaminarmos a presença marcante de quem convive conosco, pois são pessoas colocadas por Deus para poder revelar-se a “nós” através do seu infinito amor.

Quem abastece sua convivência de respeito, amor e reciprocidade, sabe acolher as pessoas com sentimentos renovados, pois vê a transparência da verdade de quem trilha o caminho da inserção na experiência coletiva. Este não mancha nem murcha a convivência com indiferença ou desconfiança, mas coloca energia de motivação, dando vida nova como água límpida que deixa ver através da cristalinização a beleza que se estende até o interior dessas pessoas.

É preciso saber cortar os sentimentos desagradáveis que não contém vida e substituí-los por pensamentos de luz. Os sentimentos desagradáveis estão associados à vaidade, mentira ou exclusão e se não forem substituídos fazem mal ao coração, gerando muito lixo com poluição excludente que sobe à consciência, contaminando o convívio entre as pessoas. E o pensamento de luz é tudo o que está associado ao amor, perdão ou inclusão. Fazem bem para a consciência e descem até o coração pelos alicerces da prática da verdade renovada e a pessoa se sente bem quando está neste estado de espírito.

Portanto, a vida é a compenetração de Deus que se torna presença em nós através da renovação de uma fé viva em Jesus Cristo e pela harmonia entre as pessoas que buscam uma convivência saudável na compreensão do valor da existência, que valorizam o comportamento da natureza numa sintonia de paz e gratidão, sem agredir e desfazer a obra da pureza do universo que foi feito para podermos viver e conviver, não para dominar, matar, contaminar ou destruir sem conter os efeitos poluentes da alma.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook