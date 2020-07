Quinto óbito por Covid-19 ocorreu nesta manhã em Três Passos

A Prefeitura Municipal de Três Passos informou através de suas plataformas digitais o quinto óbito provocado por Covid-19. O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira, 10 de julho, às 8h24min, no Hospital de Caridade (HCTP ).

O paciente de 86 anos, que tinha histórico de problemas pulmonares, foi atendido no dia 06 de julho pela Unidade Sentinela, sendo removido para o HCTP onde ficou internado e realizou o exame. O Laboratório Central do Estado (LACEN) confirmou o resultado positivo para coronavírus na quarta-feira, dia 08.

Ele estava internado na Ala Covid, mas devido a piora no estado de saúde, precisou ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ontem à noite, às 20 horas, necessitando de ventilação não-invasiva.





