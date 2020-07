Prefeitura de Três Passos decreta toque de recolher devido ao Coronavírus

A prefeitura municipal de Três Passos decretou toque de recolher em Três Passos devido a transmissão do novo coronavírus.

A medida parcial e temporária tem o objetivo de conter a proliferação da doença que registrou até está quinta-feira, 511 casos, sendo que neste sexta-feira mais um óbito foi registrado no município.

O toque de recolher inicia nesta sexta-feira, 10 de juho e será do período entre 22h00 às 05h00.

O decreto prêve multas para quem promover eventos, festas, entre outros, inclusive familiares, em qualquer local, mesmo na zona rural do município. Em caso de descumprimento o indivíduo poderá ser penalizado pelas autoridades fiscalizadoras, sendo aplicada multa no valor de R$ 500,00. Caso ocorra reincidência, a multa será de R$ 1.000,00.

Mais sobre o Decreto

▶️O que é?

Medida de restrição parcial e temporária implementada visando diminuir a velocidade de contágio do novo coronavírus, pois, neste momento de pandemia, o direito coletivo à vida e à saúde precisa prevalecer em detrimento do direito individual de ir e vir.

A decisão toma como base a tentativa de frear a curva de contaminação e reduzir o contágio por Covid-19. Até esta quinta-feira, 511 casos confirmados da doença foram contabilizados. O total de mortes chega a 5.

▶️Porque agora?

Nas últimas semanas, constatou-se uma percepção em grande parte da população, de que o vírus estava circulando apenas em determinados locais, criando uma falsa sensação de normalidade. Em decorrência disso, ocorreu um aumento significativo de casos suspeitos e confirmados de pessoas que tiveram contato com o vírus por relaxarem a orientação de distanciamento social, sobretudo fora do horário de expediente.

Esse relaxamento contribuiu para que a região migrasse para a bandeira vermelha que limita o funcionamento de uma série de atividades, prejudicando a economia de todo o Município e região.

Assim, a partir de pedido justificado das entidades empresariais locais (CDL, SINDILOJAS e CACIS), e após debate conjunto com Policia Civil, Brigada Militar e Ministério Público, verificou-se que, de forma temporária, existe a necessidade de impor outras medidas alternativas que diminuam as restrições impostas pelo atual protocolo da bandeira vermelha.

▶️Para quem não se aplica?

A exceção é para os serviços considerados essenciais: aquisição de medicamentos, atendimento ou socorro médico em hospitais, clínicas e estabelecimentos desta natureza e deslocamentos para atividades de trabalho. Não estão sujeitos à regra do decreto pessoas que desempenhem atividades considerados essenciais. Aos postos de combustíveis, estão proibidas aglomerações em suas áreas externas e nas vias públicas no entorno.

▶️Por quanto tempo vai valer?

Esta medida excepcional é temporária, e permanecerá vigente exclusivamente pelo tempo necessário para que o Município retome a estabilidade na classificação da bandeira laranja (risco médio) do modelo de Distanciamento Controlado do governo estadual, sem risco de nova classificação em bandeira vermelha ou preta.

▶️Existe punição?

Além disso, no decreto foi reforçada a proibição de comemorações, eventos, festas, entre outros, inclusive familiares, em qualquer local, mesmo na zona rural do município.

Em caso de descumprimento o indivíduo poderá ser penalizado pelas autoridades fiscalizadoras, sendo aplicada multa no valor de R$ 500,00. Caso ocorra reincidência, a multa será de R$ 1.000,00.

O isolamento social ainda é a nossa principal determinação, tomando como base os protocolos de segurança das entidades de saúde. Já ampliamos a capacidade do nosso hospital, criando xx novos leitos específicos para tratamento de COVID, além de uma unidade de saúde municipal exclusiva para acompanhamento desses casos. Estamos em um momento delicado e determinante, queremos que o cidadão conviva com o vírus de forma responsável, sem brincar ou subestimá-lo. Nossas medidas são muitas vezes duras, mas extremamente necessárias para a proteção da saúde de todos”, declarou o Prefeito.

DECRETO Nº 061, DE 09 DE JULHO DE 2020.

Institui “toque de recolher” no âmbito do Município de Três Passos/RS.

JOSÉ CARLOS ANZILIERO AMARAL, Prefeito de Três Passos, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 87, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO, a Portaria do Ministério da Saúde nº 454, de 20 de março de 2020, a qual declara em todo o território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19)

CONSIDERANDO o definido no Decreto no 55.154, de 1º de abril de 2020, que reitera estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus) declarado por meio do Decreto nº 55.128/2020, e reconhecido pela Assembleia Legislativa por meio do Decreto Legislativo nº 11.220/2020;

CONSIDERANDO o estado de calamidade pública no Município de Três Passos declarado por meio do Decreto Municipal nº 21, de 21 de março de 2020, reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, através do Decreto Legislativo no 11.221, de 2 de abril de 2020, artigo 1º, inciso CXLIII, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Rio Grande do Sul, reiterando a declaração de estado de calamidade pública em todo o seu território feita pelo Decreto Estadual nº 55.128, de 19 de março de 2020;

CONSIDERANDO que nas 7ª e 8ª rodada semanas de implementação do modelo de Distanciamento Controlado a região de Palmeira das Missões, a qual Três Passos, foi preliminarmente classificada como de bandeira vermelha (RISCO ALTO), tendo conseguido permanecer na bandeira laranja apenas após apresentação de recurso administrativo;

CONSIDERANDO que na 9ª semana do Distanciamento Controlado, a região de Palmeira das Missões, a qual Três Passos pertence, foi enquadrada na Bandeira Vermelha, não conseguindo interpor recurso administrativo para regressar à bandeira laranja, diante da inexistência de argumentos técnicos, sobretudo em face do aumento de internações e óbitos em decorrência do novo coronavírus;

CONSIDERANDO a reunião realizada na manhã do dia 09 de julho, no Centro Empresarial, onde participaram Poder Executivo Municipal, CACIS, SINDILOJAS, CDL, Brigada Militar, Polícia Civil e Ministério Público;

CONSIDERANDO que até a data de 08 de julho, o município de Três Passos possuía 505 casos confirmados de pacientes contaminados pelo Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que mesmo após a imposição de medidas mais restritivas decorrentes do protocolo imposto pela Bandeira Laranja, ainda se verifica grande fluxo de pessoa nas ruas;

CONSIDERANDO a necessidade de ampliar as medidas administrativas para redução da velocidade de transmissão do Novo Coronavírus;

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Toque de Recolher no âmbito do Município de Três Passos, a partir de 10 de julho de 2020, das 22h00 às 05h00.

Art. 2º Durante o toque de recolher as pessoas deverão permanecer em suas residências sendo proibida a circulação em logradouros da cidade, bem como a realização de visitas e reuniões de qualquer natureza.

§1º Em propriedades particulares, as reuniões, confraternizações e/ou festas ficam caracterizadas pela presença de pessoas não residentes no local, configurando assim aglomeração, independentemente do número de pessoas, cabendo à fiscalização, com apoio de força policial, aplicar multa ao proprietário residente, responsável ou administrador do imóvel.

§2º A pena de multa prevista no §1º deste artigo, será no valor de:

I – R$ 500,00 (quinhentos reais, se primário;

II – R$ 1.000,00 (mil reais), se reincidente.

Art. 3º Excetuam-se da restrição prevista no artigo 1º deste decreto quem estiver circulando para acessar ou prestar serviços na área da saúde, segurança, serviços públicos e serviços essenciais, bem como àqueles que tenham em tal período a necessidade de deslocamento para fins de trabalho ou retorno deste ao domicílio.

§1º Os serviços de segurança privada e os plantões em serviços essenciais, não estão sujeitos ao toque de recolher.

§2º A pessoa que se enquadrar nas exceções previstas neste artigo deverá portar consigo documento que comprove a condição, podendo ser utilização o termo de declaração laboral, constante do anexo único deste decreto.

Art. 4º O descumprimento do toque de recolher sujeitará o infrator às sanções previstas em lei, devendo a autoridade que verificar o descumprimento lavrar certidão, que posteriormente será encaminhada ao Ministério Público do Estado a eventual tipificação do crime de infração de medida sanitária preventiva ou desobediência.

Art. 5º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE TRÊS PASSOS/RS

Aos 09 dias do mês de julho de 2020.

JOSÉ CARLOS ANZILIERO AMARAL

PREFEITO DE TRÊS PASSOS/RS

CRISTIANE SELL MÜLLER

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

