Não viu e não leu ainda as Janelas Políticas do Portela Online? Acesse aqui

Através da Janela Política Propostas e Apostas o site Portela Online realizou entrevistas com os presidentes dos cinco partidos políticos de Tenente Portela que atualmente estão em maior evidência. Reexibimos aqui as as gravações, veja mais abaixo.

Caso prefira você também pode ler sobre o que foi falado na entrevista, para isso acesse um destes links:

Janela Política com o presidente do PDT, Darlan Vargas

Janela Política com o presidente do PT, Paulo Vilodre Goellner

Janela Política com o presidente do PP, Ercílio Neckel

Janela Política com a presidente do PSDB, Salete Sala

Janela Política com o presidente do MDB, Luís Busanello

Veja as entrevistas

