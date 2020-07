Estabelecimentos poderão funcionar somente até às 22h em Tenente Portela

Através de um decreto publicado nesta sexta-feira, 10 de julho, a prefeitura de Tenente Portela proíbe a venda de bebidas alcoólicas entre 22 horas e 7 horas do dia seguinte em todos os estabelecimentos comerciais do município. Também fica poribido o consumo de bebidas em vias e logradouros públicos neste período.

No sistema de tele-entregas e pegue e leve os estabelecimentos poderão funcionar, mas sem acesso de clientes, com as portas fechadas.

O decreto prevê multa de 100 URM (Unidade de Referência Municipal) o equivalente a R$ 340,00 e interdição temporária do estabelecimento por 30 dias no caso de reincidência.

Leia a íntegra do decreto:

