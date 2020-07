Com 45 novas mortes, RS tem novo recorde de óbitos registrados em 24 horas

Com 45 novas mortes nesta quinta-feira, o Rio Grande do Sul alcançou novamente uma marca recorde de mortes por coronavírus registradas em 24 horas. Com isso, o número total de óbitos pela doença passou a ser de 870 no território gaúcho desde o início da pandemia. Segundo a atualização dos dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Estado possui 36.434 infectados pela doença em 430 cidades do Estado (87% do território). De ontem para hoje, o acréscimo foi de 1.015 novos casos confirmados.

O número de recuperados é de 30.240 nesta quinta-feira, correspondendo a 83% do número total de casos confirmados já registrados na plataforma. Porto Alegre segue ocupando o ranking das cidades com o maior número de óbitos e casos por Covid-19, sendo 145 mortes e 3,7 mil contaminados pelo vírus. A segunda posição é ocupada pela cidade de Passo Fundo com 48 óbitos e 2,2 mil infectados, seguido de Lajeado com 22 vítimas fatais pela doença e 2,2 mil casos confirmados.

Óbitos reportados pela SES

– Alvorada (homem, 63 anos)

– Bento Gonçalves (mulher, 76 anos)

– Bento Gonçalves (mulher, 77 anos)

– Cachoeirinha (homem, 81 anos)

– Camaquã (homem, 75 anos)

– Canoas (mulher, 66 anos)

– Canoas (homem, 84 anos)

– Carazinho (homem, 73 anos)

– Casca (homem, 85 anos)

– Cerro Grande do Sul (mulher, 56 anos)

– Cruz Alta (mulher, 64 anos)

– Eldorado do Sul (homem, 56 anos)

– Espumoso (mulher, 51 anos)

– Esteio (mulher, 60 anos)

– Farroupilha (homem, 66 anos)

– Gravataí (mulher, 87 anos)

– Imbé (homem, 72 anos)

– Iraí (mulher, 71 anos)

– Itacurubi (homem, 62 anos)

– Lagoa Vermelha (homem, 76 anos)

– Passo Fundo (homem, 30 anos)

– Pelotas (homem, 67 anos)

– Porto Alegre(homem, 56 anos)

– Porto Alegre (mulher, 43 anos)

– Porto Alegre (homem, 61 anos)

– Porto Alegre (homem, 65 anos)

– Porto Alegre (mulher, 86 anos)

– Porto Alegre (homem, 51 anos)

– Porto Alegre (homem, 45 anos)

– Porto Alegre (homem, 60 anos)

– Porto Alegre (homem, 81 anos)

– Porto Alegre (homem, 73 anos)

– Porto Alegre (mulher, 81 anos)

– Rio Grande (homem, 68 anos)

– Rio Grande (homem, 56 anos)

– Rio Grande (homem, 83 anos)

– Santo Ângelo (mulher, 76 anos)

– São Leopoldo (mulher, 45 anos)

– São Leopoldo (homem, 44 anos)

– Sapiranga (homem, 72 anos)

– Sapucaia do Sul (mulher, 76 anos)

– Tramandaí (mulher, 70 anos)

– Viamão (homem, 83 anos)

– Viamão (mulher, 81 anos)

– Viamão (homem, 88 anos)



Fonte: Correio do Povo

