Vagas em Três Passos

➡️OPERADOR DE PRODUÇÃO (20 vagas)

Remuneração: à combinar, com plano de saúde, vale alimentação, restaurante na empresa, plano odontológico.

Horário: diurno e noturno

Escolaridade: Ensino fundamental.

📍Entrevista terça e quarta, às 8 horas na JBS, Rua José Bonifácio, nº 300



➡️AUXILIAR DE COZINHA (01 vaga)

Exclusivo para pessoa com deficiência.

Atividades relacionadas a limpeza e organização em geral da unidade, auxílio no preparo e servimento de alimentos.

Local de trabalho: Restaurante do Sesi na JBS.

Remuneração: R$ 1.290 + plano Unimed, convênio odontológico, convênio com farmácia, alimentação no local de trabalho e nas férias recebe vale alimentação, prêmio assiduidade, programa de participação nos resultados (PPR), seguro de vida, auxílio creche, plano de previdência complementar.

Requisitos: Ser portador de alguma deficiência e ser alfabetizado

📍Agendar entrevista com Fernanda Mantelli pelo e-mail fernanda.mantelli@fiesc.com.br ou pelo telefone (49) 3321-7466 .