PRF prende envolvidos em crime contra o patrimônio em Santo Augusto

Na tarde desta quinta-feira, 9 de julho, por volta das 17h30, na BR 285, em Entre-Ijuís, a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois suspeitos de envolvimento em estelionato, falsidade ideológica e jogo ilegal.

Equipe PRF realizava fiscalização de combate ao crime quando abordou um Polo com placas de Santo Augusto, conduzido por um homem de 52 anos, de Santo Augusto, e tendo como passageiro um homem de 36 anos, de Ajuricaba.

Em revista ao veículo e pertences, foram encontrados na pochete do passageiro duas máquinas de jogo do bicho, cerca de R$ 1.500,00 em cédulas, 46 folhas de cheques em branco em nome de terceiros, 01 folha de cheque assinada e com valor em branco em nome de pessoa residente em Porto Alegre. O titular deste cheque havia registrado ocorrência de perda de documentos e por ter sido vítima de fraude na emissão de talões de cheques.

Diante dos fatos, os homens foram conduzidos à polícia judiciária de Santo Ângelo, onde prestaram depoimento e responderão ao inquérito em liberdade.

