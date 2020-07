Mundo supera 12 milhões de casos do novo coronavírus

Mais de 12 milhões de pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus no mundo, quase metade delas na América Latina e Estados Unidos, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais dos países e atualizado nesta quinta-feira às 10h GMT (7h de Brasília)

No total foram registrados 12.063.425 casos, com 549.451 mortes. Os países mais afetados são Estados Unidos, com 3.055.101 contágios e 132.309 mortes, e Brasil, com 1.713.160 casos e 67.964 vítimas fatais.

O número de casos declarados em todo o planeta dobrou desde 31 de maio. Nos últimos sete dias foram registradas 1,3 milhão de novas infecções.

