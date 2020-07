Governo autoriza retorno do Gauchão a partir do dia 23 de julho

O governo do Estado autorizou o retorno dos treinos coletivos dos clubes de futebol a partir de segunda-feira, 13 de julho, e dos jogos do Campeonato Gaúcho no dia 23 de julho, sem presença de público e mediante o cumprimento dos protocolos de prevenção ao coronavírus. A análise técnica foi do Comitê Científico e avaliação do Gabinete de Crise do governo.

Os jogos serão com portões fechados e restrições rigorosas na rotina dos estádios. Como está perto do encerramento do campeonato, a fase que será retomada, com todos os 12 clubes, será encerrada com três rodadas a serem realizadas em sete dias. A partir disso, o Gauchão seguirá com a participação de apenas quatro ou cinco equipes em sua reta final, reduzindo as possibilidades de propagação do vírus.

De acordo com o governador Eduardo Leite, os protocolos a serem seguidos pelos clubes foram apresentados pela própria FGF, mas o Comitê Científico pede que alguns pontos sejam especialmente observados, como a restrição de pessoas durante os jogos e nos vestiários, a aferição da temperatura e a testagem dos envolvidos. Além de um trabalho de conscientização para evitar aglomeração em bares e casas durante as partidas.

O calendário de jogos está em fase final de definição, mas está confirmado que ocorrerão em apenas seis cidades (Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Pelotas), para evitar deslocamentos e reduzir o contágio.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook