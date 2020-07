Campanha do Agasalho arrecada e distribui mais de 10 mil peças em Tenente Portela

Com as restrições impostas pelos protocolos de saúde, devido a pandemia do novo Coronavírus que se instalou no país, as ações de solidariedade também sofreram estes os impactos.

Mas não é possível evitar o frio, e o Estado do Rio Grande do Sul possui sempre um inverno rigoroso. Atrelado a isso, há ainda o fato da perda de renda das famílias, reflexo da pandemia.

Com todos estes fatores, um trabalho de parceria do Poder Público de Tenente Portela com Clubes de Serviços, como o Rotary, Rotaract e Interact, proporcionou uma significativa arrecadação de roupas e calçados na Campanha do Agasalho de 2020.

Após o período de arrecadação nos meses de maio e junho, com as ações dos Clubes de Serviço e também da Secretaria Municipal de Assistência Social, os donativos passaram por um período de quarentena, para eliminação de qualquer possibilidade de propagação do vírus. Nas últimas semanas então ocorreu a distribuição, com um planejamento elaborado, adotando todas as medidas de prevenção, trabalhando a intersetorialidade, entre as Secretarias de Assistência Social, Educação e de Saúde para que as doações pudessem chegar ao máximo possível de famílias necessitadas. Houve um grande envolvimento das equipes escolares, Agentes Comunitários de Saúde e servidores da Assistência Social.

As entregas ocorreram nos Setores Indígenas do ABC, Pedra Lisa, Três Soitas, Km 10 e Linha Esperança, também utilizando as Escolas Municipais para contemplar os bairros da cidade e algumas comunidades do interior. Foram entregues cerca de 10.000 peças na comunidade, entre roupas e calçados.

Conforme a Secretaria de Assistência Social, este ano não foi possível buscar doações da Defesa Civil do Estado, devido à pandemia. Mesmo assim, as doações foram significativas e o estoque que existiam conseguiram suprir a demanda.conseguiram suprir a demanda.

