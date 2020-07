Sicredi apoia Dia C e promove ações com foco apoio à sociedade em meio à pandemia do novo coronavírus Dia de Cooperar é uma iniciativa da OCB e reúne cooperativas de todo o Brasil para atividades de cunho social

Em mais um ano, o Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 4,5 milhões de associados e atuação em 22 estados e no Distrito Federal, apoia o Dia de Cooperar, também conhecido como Dia C. A data é marcada pela realização de diversas ações com foco em responsabilidade social nas áreas da saúde, educação, lazer e meio ambiente promovidas pelos 13 ramos de cooperativismo atuantes no país, incluindo o de cooperativismo de crédito. O objetivo do movimento é transformar a realidade de comunidades por meio da prestação de serviços.

O Dia C ocorre sempre na mesma data em que é celebrado o Dia Internacional do Cooperativismo, no primeiro sábado do mês de julho. Neste ano, o movimento aconteceu no dia 04 de julho e teve como mote “Com Atitudes Simples Movemos o Mundo”, focando em iniciativas beneficentes relacionadas ao novo coronavírus que as cooperativas brasileiras estão desenvolvendo desde o início do período de pandemia e estimulando a continuidade dessas ações após o Dia C. O Sicredi contou com mais de 500 iniciativas cadastradas para o Dia C em cerca de 340 municípios, sendo que mais de 300 delas já foram realizadas.

Na região de atuação da Sicredi Raízes RS/SC/MG foram realizadas cerca de 30 iniciativas, mobilizando mais de 330 colaboradores e beneficiando centenas de famílias. Entre os destaques, está o apoio a instituições e entidades sociais, a distribuição de máscaras de proteção e álcool gel, além da arrecadação de fundos e de cestas básicas, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, ademais brinquedos, livros, roupas e calçados, que estão sendo repassados às famílias carentes de nossa área de atuação.

De acordo com Vitor Augusto Rizzardi, presidente da Sicredi Raízes, “neste ano, com a nossa nova realidade, precisamos nos reinventar e olhar para o todo de uma forma diferente. Nesse processo tivemos que sair da nossa zona de conforto e buscar uma nova forma de ver o mundo”. Com isso, “percebemos que neste Dia C, onde não podemos estar próximos fisicamente, nosso foco é ajudar a superar esse momento desafiador e a melhor forma de fazer isso é através de atitudes simples e fazendo aquilo em que somos melhores: olhando para as nossas comunidades e enxergando as suas necessidades com empatia e proximidade”, completa o presidente.

As iniciativas do movimento Dia C estão alinhadas com os “17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável” propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e que contam com o apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Em 2019, do total de ações realizadas no Dia C, 765 delas foram promovidas pelo Sicredi e beneficiaram mais de 260 mil e envolvendo 21,7 mil voluntários.

“O Dia de Cooperar é uma grande oportunidade de celebrar a solidariedade e colocar em prática os valores e princípios do cooperativismo. O Sicredi tem um compromisso com o desenvolvimento econômico e social e a cooperação é a principal ferramenta do nosso modelo de atuação. Neste ano, em função das recomendações de distanciamento social, a celebração terá que ser feita de maneira adaptada, contando o recurso das plataformas digitais, mas o mais importante é sensibilizar as pessoas e estimular a realização das ações de benefício social que já estão sendo realizadas desde o início da pandemia e continuarão depois da data”, explica Romeo Balzan, superintendente da Fundação Sicredi.

Para conferir mais informações sobre o Dia de Cooperar, acesse: http://diac.somoscooperativismo.coop.br/ e acompanhe as ações da Sicredi Raízes RS/SC/MG através da página https://www.facebook.com/sicrediraizesrsscmg.

Conheça nossas ações:

São Martinho

FAZER O BEM, FAZ BEM – Arrecadação de material de higiene e limpeza, auxílio na venda de lasanhas produzidas pela APAE. Foram montados pontos de coleta de doações de produtos de higiene e limpeza, que serão destinadas a APAE do município. Com isso a entidade poderá auxiliar os seus alunos na prevenção ao Covid 19 e manutenção da entidade.

Bom Progresso

PEDÁGIO SOLIDÁRIO- Pedágio para doação de máscaras e conscientização do uso bem como orientação sobre os cuidados que as pessoas precisam ter para evitar a contaminação e disseminação do Covid 19. Foi realizado na rua principal em frente à Praça Municipal da cidade de Bom Progresso, beneficiando a comunidade em geral.

Campo Novo

ARRECAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES – A iniciativa visou arrecadar alimentos para doação de cestas de alimentos à Igreja Batista que fará a distribuição às famílias carentes e necessitadas.

Três Passos

DEPÓSITO SOLIDÁRIO – Arrecadação de recursos para compra de cestas básicas, através de doações por parte dos colaboradores das agências do município, coordenadores de núcleo, conselheiros e Superintendência Regional. As cestas foram entregues a Assistência Social do município, para distribuição, conforme cadastramento neste órgão.

Braga

LIVE DO BEM – A iniciativa foi realizar uma live, juntamente com os nossos parceiros, para abordar o tema de saúde na pandemia, como cuidar do ser humano em momentos de dificuldades e como as tecnologias podem nos auxiliar neste novo momento. A live foi transmitida de forma gratuita através do Facebook pelo site Observador Regional. Os parceiros foram a professora Joana Sphor e o palestrante Rudinei da Rosa.

Sede Nova

SUA SOLIDARIEDADE É UM PRATO CHEIO – Doação de cestas básicas para as famílias carentes do município de Sede Nova através de uma caixa para coleta na agência entre 22 de junho e 2 de julho.

Redentora

COOPERAÇÃO ESPECIAL – A agência realizou doação de cestas básicas para APAE do município.

Tenente Portela

QUARENTENA DO DESAPEGO, DOE BRINQUEDOS E GANHE SORRISOS – Arrecadação de brinquedos novos e usados, para doação as crianças carentes do município que estão em casa devido a quarentena.

Vista Gaúcha

CORRENTE DO BEM – Arrecadação de alimentos não perecíveis, com pontos de coleta nas Cooperativas participantes e instituições parceiras, tendo por objetivo a doação dos referidos alimentos para famílias carentes do município, visto que este grupo é o mais afetado pela pandemia de COVID-19 .

Derrubadas

EM BUSCA DE SORRISOS – Frente a pandemia, onde as crianças e jovens alunos do município estão em casa, sem poder frequentar a escola, nos tornamos padrinhos de uma escola. Adquirimos brinquedos e jogos educativos para doação a alunos carentes. A escola fará a distribuição entre os alunos, desta forma, contribuindo para com a educação e aprendizado dos educandos.

Esperança do Sul

LEVANDO PALAVRAS DE GRATIDÃO E ESPERANÇA – Em parceria com a comunidade escolar do município, realizou uma homenageamos os funcionários da área da saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Por isso, alguns alunos escreveram cartas que foram entregues junto a uma flor aos colaboradores do Posto de Saúde municipal, demonstrando carinho, delicadeza, cuidado e a esperança.

Miraguaí

COOPERE COM A PREVENÇÃO, LAVE BEM AS MÃOS – Realizamos a produção de sabão de álcool aromatizado e sua distribuição em pontos estratégicos do município, deixando uma caixa disponível na entrada de cada local estratégico, para pessoas que tenham interesse retirar e levar para suas casas para utilização de sua higienização das mãos. A ação ocorreu em parceria com a Cooperativa Escolar Cooper Lenira.

Barra do Guarita

BRINCANDO FICA MAIS FÁCIL – Através da agência e parceiros da ação foram coletados brinquedos e livros, para doar as crianças carentes do município, de forma a auxiliar na realização de atividades recreativas durante a suspensão das aulas.

São Miguel do Oeste

MÁSCARAS DO BEM – Venda de máscaras personalizadas do Dia C aos nossos associados e colaboradores. A venda ocorreu através de um varal com as máscaras nos caixas eletrônicos, onde cada associado ou pessoa que requentou a agência pode comprar sua mascará e fazer o seu próprio pagamento, deixando o valor em uma caixinha. O valor arrecadado foi utilizado para compra de produtos de higiene e limpeza a serem distribuídos a famílias carentes através da secretaria de Assistência Social.

Iporã do Oeste

LIVE SOLIDÁRIA DIA “C” – A ação foi realizada em parceria com a dupla Felipe e Fernando através de uma Live Beneficente, que foi apresentada nas plataformas digitais oficias da dupla. O objetivo foi a arrecadação de alimentos.

Mondaí

COOPERANDO COM A SOCIEDADE – Campanha de arrecadação de alimentos e máscaras, que foram entregues às famílias carentes do município cadastradas na secretaria de Ação Social.

Descanso

POR UM NOVO RECOMEÇO! – A iniciativa arrecadou alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza para auxiliar e amparar as famílias que foram atingidas pelo tornado em 10/06/2020.

São João do Oeste

DOE LEITE, DOE AMOR – A ação buscou a arrecadação de leite para doação às famílias carentes do município. Foi realizada em parceria com a Aurora, CooperA1 e Sicoob.

Itapiranga

COOPERANDO COM QUEM PRECISA – Colaboradores realizaram a doação de alimentos e produtos de limpeza em parceria com a Cooafi.

Jaboticaba

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS – A ação voltada a pandemia, focou na entrega de cestas básicas a famílias impactadas através da Assistência Social.

Novo Barreiro

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS – A ação voltada a pandemia, focou na entrega de cestas básicas a famílias impactadas.

Sagrada Família

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS – A ação voltada a pandemia, focou na entrega de cestas básicas a famílias impactadas.

São José das Missões

JORNAL COOPERATIVO – a campanha “Compromisso com o crescimento local. Fidelize suas raízes” foi voltada a arrecadação de cestas básicas através da criação de um jornal com espaços para divulgar todas as empresas da cidade, estimulando que a população compre no município. Em troca, cada empresa doou para a Assistência Social do município uma cesta básica e/ou roupas para serem repassadas às famílias carentes.

Dois Irmãos das Missões

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS – A ação voltada a pandemia, focou na entrega de cestas básicas a famílias impactadas.

Lajeado do Bugre

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS – A ação voltada a pandemia, focou na entrega de cestas básicas a famílias impactadas.

Boa Vista das Missões

DAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS – A ação voltada a pandemia, focou na entrega de cestas básicas a famílias impactadas.

Palmeira das Missões

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS – A ação voltada a pandemia, focou na entrega de cestas básicas a famílias impactadas.

São Pedro das Missões

CUIDAR DE TODOS NÓS FAZ A DIFERENÇA – A ação voltada a pandemia, focou na entrega de cestas básicas a famílias impactadas.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.900 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Facebook | Twitter | LinkedIn | YouTube

Compartilhe isso: Twitter

Facebook