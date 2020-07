Presidente do MDB portelense fala na Janela Política Propostas e Apostas do Portela Online

Fechando um ciclo de entrevistas com presidentes de partidos em Tenente Portela, a Janela Política: Propostas e Apostas traz até os internautas que acompanham o site Portela Online, as colocações do presidente do MDB, senhor Luís Busanello, o qual foi entrevistado nesta última terça-feira, 07 de julho.

Após elogiar a iniciativa do site com esse trabalho que visa informar a população portelense a respeito do cenário político, o presidente solicitou direito de resposta para rebater argumentação feita pelo presidente do PT durante sua entrevista ao site a respeito de sucateamento do parque de máquinas na época em que MDB governava o município. Luís rebate o alegado, afirmando que o dito não confere com a verdade.

O primeiro questionamento foi se o MDB estaria negociando possível aliança com a atual administração, composta por seus históricos adversários, ao que o entrevistado respondeu dizendo que o partido ainda está indefinido quanto a coligações, entretanto tem pré-candidato próprio já há mais de um ano, cujo nome seria João Antônio Gheller, vereador bem votado do partido, por duas legislaturas. Prosseguindo afirmou que a diretoria do partido, a executiva e número expressivo de dirigentes dos diretórios apoiam a candidatura do mesmo, mas se algo mudar durante o tempo em que se oficializam as candidaturas como por exemplo João Antônio deixar de ser candidato, ele próprio, o presidente, se colocaria à disposição como concorrente na chapa majoritária.

Sobre os bastidores, Luís disse que conversações ocorreram com todos os demais partidos e que o PSDB foi o primeiro a procurar contato com o MDB, mas em função de comentários que circulam resolveu fechar a porta para a atual direção sem maiores explicações. Em decorrência dessa interrupção nas tratativas o MDB resolveu intensificar negociações com PDT e PP, partidos que segundo Luís, receberam positivamente a aproximação. Já com o PT expôs que embora também tenham havido conversas, mais precisamente com o pré-candidato Felipe dos Santos, e que estas fluíam bem até o momento em que o presidente do referido partido, em entrevista na semana passada declarou que não abririam mão da indicação a prefeito em caso de coligação. Hoje também há um afastamento entre esses dois partidos (MDB e PT).

O presidente Luís declarou: “O MDB tem vontade própria, tá preparado pra ir na cabeça, mas se for pro bem do município e pra possibilitar de uma maneira que o MDB chegue à administração municipal e possa expor as suas ideias, o seu projeto e as suas iniciativas para o bem do povo, não há dificuldade do MDB acertar essa possibilidade. Ainda vamos conversar.” Disse que o partido não tem dificuldade numa possível coligação com a situação, mesmo sendo rivais históricos, e que as críticas aos que governam sempre foram feitas de forma construtiva.

A Janela Política: Propostas e Apostas cumpriu seu propósito inicial com essas cinco entrevistas e espera ter colaborado com a comunidade para que esta possa se inteirar do que acontece nos bastidores do pleito 2020.

O site Portela Online agradece aos presidentes que prontamente atenderam ao convite e viabilizaram o trabalho proposto.

