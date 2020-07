Prefeitura de Três Passos registra estragos em decorrência das chuvas

A prefeitura Municipal de Três Passos através das Secretarias Municipais de Transportes, Meio Ambiente e Obras, e da Defesa Civil, esteve em diligências ao interior do município para averiguar os danos causados pelas fortes chuvas.

Além de prejudicar as estradas, principalmente as secundárias, o alto índice pluviométrico fez rios transbordarem e obstruírem a passagem de veículos em vários pontos.

Na divisa, entre Três Passos e Tenente Portela, nas localidades de Navegantes e Burro Magro, galhos e resíduos de árvores ficaram sobre a ponte, interrompendo a trafegabilidade de veículos.

Já na Molina, o lajeado transbordou deixando a ponte submersa.

O alto volume de chuvas no Rio Erval Novo, na Estação de Captação de Água da Corsan, trouxe transtornos à companhia baixando a vazão da água e prejudicando o bombeamento.

De acordo com a gerente da Unidade Três Passos, Dirce Feltes Schmitt, os funcionários passaram à tarde e à noite inteira na Estação, para contornar os transtornos acarretados pelas chuvas. “Apesar do rio ter transbordado, e termos passado a noite, tanto na estação de captação quanto de tratamento, conseguimos cumprir com nosso objetivo de abastecer a cidade”, disse.

O índice pluviométrico, registrado em Três Passos, chegou a 170 milímetros em alguns pontos, nas últimas 24horas, causando inundações e transtornos a diversas localidades.

