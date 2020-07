Novo ciclone traz mais chuva ao RS e eleva risco de enchentes nesta quarta

O centro de alta pressão, responsável pelas forte chuvas nesta terça, avança e dá origem a um novo ciclone no RS nesta quarta-feira. Com isso, mais precipitação e ventania para o Estado, com ainda mais intensidade.

As rajadas podem soprar de 60 a 80 km/h especialmente no Leste do Estado, incluindo Porto Alegre. Com o solo saturado, há risco de queda de árvores. Ao longo da quarta, o ciclone avança para o Sul, onde a instabilidade passa a se concentrar na segunda metade do dia. O dia deve ser frio e com baixa sensação térmica.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o volume de chuva em excesso deve escoar pelos rios Uruguai, Jacuí, além dos Vales, como o Caí, o Taquari e o do Sinos. Isso pode levar a enchentes, inclusive com proporções maiores, em algumas das áreas.

Em Porto Alegre, quarta-feira deve ter predominância de chuva, mas sol pode aparecer. A mínima na Capital deve ser de 10°C, e a máxima não ultrapassa os 16°C.

Mínimas e máximas no RS

Erechim 8°C / 14°C

Caxias do Sul 7°C / 13°C

Capão da Canoa 11° / 16°C

Santa Maria 8°C / 13°C

Vacaria 6°C / 13°C

Fonte: Correio do Povo

