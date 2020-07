Morre no hospital um dos motoristas envolvidos no acidente no trevo do Citegem

A Polícia Civil confirmou na tarde desta terça-feira, 7 de julho, que uma das vítimas do grave acidente registrado no trevo do Citegem veio a óbito no Hospital de Caridade de Crissiumal. Conforme o delegado Marion Volino, a vítima que faleceu é um homem de 48 anos, que residia em Campo Novo. De acordo com a Funerária Sartori, trata-se de Antonio Marcos Fillipin.

Antonio era o condutor do caminhão caçamba, com placas de São Martinho, que colidiu no caminhão baú emplacado em Barão de Cotegipe por volta das 14h45min desta segunda-feira (6) no trevo que dá acesso a Humaitá, no entroncamento da ERS-207 com a BR-468. O corpo foi encaminhado para necropsia no Instituto Geral de Perícias (IGP) em Palmeira das Missões. O velório deve ocorrer a partir da meia-noite desta terça na Capela Ecumênica da Funerária Sartori, em Campo Novo.

Ainda conforme o delegado Marion, “pelas informações recebidas, o outro motorista está hospitalizado em Erechim”. O motorista do caminhão baú é morador daquele município. Ambos os motoristas inicialmente haviam sido socorridos ao Hospital de Caridade de Três Passos. O homem que acabou vindo a óbito, morador de Campo Novo, foi transferido a Crissiumal em função de o hospital crissiumalense ser a referência para Campo Novo neste caso.

De acordo com informações coletadas no local do acidente, o caminhão baú seguia no sentido de Campo Novo a Três Passos, pela BR-468, e ao atravessar o trevo, para ingressar na ERS-207 e seguir em direção a Humaitá, cortou a frente do caçamba que vinha atrás, também no sentido de Campo Novo a Três Passos. Ambos os motoristas estavam sozinhos nos veículos. Com o impacto, as cabines dos dois caminhões acabaram destruídas. O caminhão baú é de uma cervejaria e o caçamba pertence a uma empresa que atua no comércio de sucatas.



Fonte: Rádio Alto Uruguai

