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Atenção Tenente Portela – Último dia para realizar pagamento do IPTU com 10% de desconto

8 de julho de 2020
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O GOVERNO MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS: COMUNICA A TODOS QUE JÁ ESTÁ DISPONÍVEL O PAGAMENTO DO IPTU 2020 COM VENCIMENTO JÁ PRORROGADO PARA DIA 08 DE JULHO.

E ATENÇÃO!

COM O PAGAMENTO INTEGRAL E NO PRAZO, VOCÊ GANHA 10% DE DESCONTO. PARCELE EM ATÉ 6X.

OS CARNES VOCÊ ENCONTRA NO SITE ACESSANDO WWW.TENENTEPORTELA.RS.GOV.BR OU SE PREFERIR NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA PREFEITURA.

ACESSO DIREITO – CLIQUE AQUI

MAIORES INFORMAÇÕES 35511-3400 – RAMAL 203

SEU IPTU EM DIA, TRANelSFORMA EM BENEFÍCIOS PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA. FAÇA A EMISSÃO E PAGAMENTO DO SEU CARNE PELA INTERNET.

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