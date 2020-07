Arroio transborda e deixa 30 pessoas fora de casa em Santa Rosa

Trinta pessoas de oito famílias estão desalojadas – ou seja, abrigados em casa de familiares – após os arroios Pessegueiro e Pessegueirinho, em Santa Rosa, Noroeste do RS, transbordarem na tarde desta terça-feira, 7 de julho.

A prefeitura, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atuam no atendimento às pessoas atingidas pelo temporal. Um ciclone extratropical trouxe chuva forte para todo o estado nesta terça.

Conforme a Somar Meteorologia, a cidade chegou a 166 mm às 17h desta terça, o que é 18% a mais do que o previsto para o mês (140,7 mm).

Ponte interditada

Na BR-470, uma ponte que fica entre os municípios de Lagoa Vermelha e André da Rocha, no Norte do RS, foi interditado. O Arroio Floriano, que passa no local, transbordou com o alto volume da chuva.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), não há previsão de liberação da pista. O trecho foi sinalizado e o nível da água é monitorado.

A orientação é que os motoristas utilizem as estradas estaduais da região.

