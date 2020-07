Ao menos 15 trechos de rodovias no RS estão com bloqueios em razão do temporal

A forte chuva que atinge o Rio Grande do Sul ininterruptamente há mais de 24 horas provocou deslizamentos de encostas em dezenas de rodovias causando a interrupção no trânsito. Até as 8h desta quarta-feira, ao menos 15 trechos de rodovias do Estado estavam com bloqueios total ou parcial. Na malha estadual são 10 pontos com problemas. Já nas rodovias federais, outros cinco trechos também apresentam interrupções.

A ERS 129 apresenta ao menos três pontos com avarias. Nos km 79 e 81, em Encantado, o trânsito está respectivamente em meia pista devido à queda de barreira no sentido Vespasiano Correa a Muçum e totalmente bloqueado por conta da água sobre a pista. Já em Muçum (km 88) também há bloqueio total em decorrência da queda de barreira. Um desvio é realizado nos km 85 e 95.

Em Cruz Alta (km 105 da RSC 377), uma ponte cedeu na direção de quem vai a Ibirubá. Há bloqueio total da rodovia, e o desvio ocorre por Panambi e Carazinho pela BR 285. Interrupções completas da passagem de veículos também ocorrem no km 30 da ERS 130, em Venâncio Aires – água sobre a pista – em no km 36 da ERS 448, em Farroupilha, pois o asfalto cedeu. Desvio é realizado pela cidade de Antônio Prado.

No km 252 da ERS 324, na cidade de Casca, o trânsito opera em meia pista devido a água sobre a pista no sentido a Paraí. O mesmo ocorre no km 11 da ERS 446, em razão de queda de barreira no sentido Carlos Barbosa a São Vendelino, onde no km 39 da ERS 122 o trânsito não chega a ter bloqueio, mas motoristas precisam ter atenção devido à queda de barreira no acostamento.

Em Bento Gonçalves, km 9 da ERS 431, há duas faixas bloqueadas por conta de queda de barreira no sentido Bento Gonçalves a Guaporé. Outros seis trechos de rodovias estaduais, que estavam com bloqueios na noite passada, já foram liberadas, conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Rodovias federais



Rodovias federais também são afetadas pela chuva, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Já no km 202, a interrupção parcial, após uma barreira desmorar sobre a pista. Em São Marcos (BR 116, km 129,5), ocorre bloqueio total por queda de barreira, sem previsão de liberação.

Em Caxias do Sul, as avarias são na BR 116. No km 154, o trânsito está parcialmente interrompido pela queda de barreira. Pela mesma razão, o km 165 também tem a passagem e automóveis parcialmente cessada.

Fonte: Correio do Povo

Compartilhe isso: Twitter

Facebook